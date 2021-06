Hommage an Mütter

Ludwigshafen. Mit einer neuen Aktion beleuchten die beiden Künstlerinnen Anja Roth und Sabine Mader kommende Woche die Rolle der Frau und Mutter in der Gesellschaft. „Danke Mama!“ heißt das partizipative Projekt, das von diesem Montag bis Mittwoch auf Einladung des Wilhelm-Hack-Museums über die Bühne geht. An den drei Tagen sind Roth und Mader jeweils von 11 bis 17 Uhr in den Stadtteilen Mitte, Süd und Hemshof unterwegs. Auf Plakaten werden Passanten dazu eingeladen, mit einer eigenen Botschaft „Danke Mama!“ zu sagen.

Die Absicht der Künstlerinnen ist dabei laut Mitteilung nicht nur, die Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort zum Mitmachen zu bewegen, sondern zum Austausch anzuregen und Gedanken zum Thema Muttersein zu teilen. „Entstehen soll eine persönliche Geste der Dankbarkeit gegenüber den in unserer Gesellschaft sonst so oft ,unsichtbaren’ Müttern“, schreibt das Hack-Museum. Anja Roth dazu: „Mir fällt auf, dass ich meine Mama oft nicht wirklich gesehen habe.“

Buntes Band durch die Innenstadt

Die individualisierten Plakate sollen für den Zeitraum von sechs Wochen in mehreren Fensterfassaden entlang der Bismarckstraße präsentiert werden. „Als buntes Band, das sich durch die Innenstadt zieht, feiern sie gut sichtbar alle Mamas“, kündigt das Museum an. Gleichzeitig werden die Ergebnisse von der Fotografin Sabine Mader dokumentiert und unmittelbar nach der Aktion auf dem Blog der Künstlerinnen unter www.eatyourcity.art veröffentlicht. Die Aktion wird Corona-konform ablaufen. jei