Hoher Sachschaden nach Mülleimerbrand in Ludwigshafen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Mehrere brennende Mülleimer haben am späten Dienstagabend in Ludwigshafen einen Schaden von geschätzten 10.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei brannten die Müllbehälter, die auf dem Parkplatz eines Bekleidungsdiscounters in der Bachgasse standen, vollständig aus. Außerdem wurden ein angrenzendes Mauerwerk, die Fassade des Geschäfts sowie ein parkendes Auto beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632222 bei der Polizei zu melden.

