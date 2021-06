Das kulturelle Leben in Friesenheim normalisiert sich wieder. So laufen bereits die Planungen für die vierte Auflage des Hofflohmarkt im Herbst. „Das ist auch unter Corona-Bedingungen machbar”, betonte Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) im Ortsbeirat. Denn die Veranstaltung mit bis zu 180 Ständen werde dezentral in vielen Hofeinfahrten stattfinden und sei damit unproblematisch. Geplanter

...