Hofflohmärkte in drei Stadtteilen

Ludwigshafen. Gleich drei Ludwigshafener Stadtteile laden im September zu Hofflohmärkten in privaten Höfen und Einfahrten ein. Das geht aus einer Mitteilung der Veranstalter hervor. In Friesenheim, Rheingönheim und Oppau kann demnach an zwei Wochenenden ausgiebig gebummelt und gestöbert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Friesenheim ist der Hofflohmarkt schon Tradition. Zum vierten Mal findet die Veranstaltung dort am Samstag, 11. September, von 14 bis 18 Uhr statt. Organisiert wird das Treiben, an dem sich nach Angaben aus dem Juni 130 bis 180 Haushalte beteiligen wollen, von Jenny Hoock und Stefanie Börger. Informationen sind im Internet unter www.friesenheimerhofflohmarkt.de zu finden.

Eine Woche drauf, am Samstag, 18. September, je 14 bis 18 Uhr, steigen dann die Flohmärkte in Rheingönheim und Oppau. In Rheingönheim ist es die zweite privat organisierte Veranstaltung dieser Art. „Wie im letzten Jahr werden auf vielen privaten Grundstücken, in Höfen und Gärten Stände sein, auf denen es viel zu stöbern gibt“, heißt es in der Mitteilung. Auch Kaffee, Kuchen und Waffeln sollen den Besuchern angeboten werden. Gemeinnützige Organisationen verkaufen zugunsten der Tierhilfe Ludwigshafen, der Flutopfer im Ahrtal oder für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Infos unter www.rheingönheimer-hofflohmarkt.de.

In Oppau wird erstmals ein Hofflohmarkt ausgerichtet. Ansprechpartnerin dort ist Suzana Bradas Simic per E-Mail an hofflohmarkt-oppau@gmx.de.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2