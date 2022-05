Höhere Besoldung für Ludwigshafener Bau- und Umweltdezernent Thewalt

Ludwigshafen. Der Ludwigshafener Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt wird ab Juli in eine höhere Besoldungsgruppe eingestuft. Das hat der Stadtrat am Montag einstimmig bei drei Enthaltungen beschlossen. Damit folgte das Gremium einem Vorschlag der Verwaltung. Ab 1. Juli ist der Beigeordnete demnach in die Gruppe B 5 eingestuft, was ein monatliches Gehalt von 9637,60 Euro bedeutet.

Alexander Thewalt wurde mit Wirkung vom 1. Juli 2020 zum Beigeordneten in Ludwigshafen gewählt. Nach der Landesverordnung über die Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit ist das Amt des Beigeordneten in die Besoldungsgruppe B 4 oder B 5 eingestuft. Laut Stadt erfolgt die Einstufung in den ersten beiden Jahren zwingend in der niedrigeren Gruppe. Nach Ablauf der ersten beiden Jahre sei eine Höherstufung zulässig. Die drei Mitglieder der Linken enthielten sich bei der Abstimmung.