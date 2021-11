Höchststand erreicht

Ludwigshafen/Mainz. Die Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten in Rheinland-Pfalz haben den höchsten Stand seit Anfang September erreicht. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Dienstag 4,23 Krankenhausaufnahmen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es im Kreis Germersheim mit 691,3. Danach folgen die Städte Neustadt (566,4) und Speyer (496,6).

Unterdessen sucht die Stadt Ludwigshafen Bürokräfte zur Unterstützung des Impfzentrums in der Walzmühle. Laut Mitteilung handelt es sich um Beschäftigungen auf 450-Euro-Basis mit einer Monatsarbeitszeit von 28,5 Stunden. Die Bürokräfte sollen dem Team des Landesimpfzentrums an den Anmeldeschaltern für Impflinge helfen. Interessierte wenden sich per E-Mail an infocorona@ludwigshafen.de. jei/lrs