Heike Scharfenberger wurde am 5. Juli 1961 in Ludwigshafen geboren. Nach dem Abitur studierte sie Soziologie an der TU Darmstadt.

Die Diplom-Soziologin lebt im Stadtteil Ruchheim, in dem sie von 2004 bis 2019 Ortsvorsteherin war.

SPD-Mitglied ist Scharfenberger seit 1984. Von 2008 bis 2019 war sie Vorsitzende der Stadtratsfraktion.

Dem Landtag gehört sie seit 2014 an, nachdem sie bereits von 2010 bis 2011 als Nachrückerin Teil der SPD-Fraktion war. Bei der Wahl 2016 sicherte sie sich ein Direktmandat.

Scharfenberger ist verheiratet und hat zwei Söhne.