Hochstraße teilweise verengt

Ludwigshafen. Die Hochstraße Nord in Ludwigshafen wird vom 9. bis 23. November zeitweise nur eingeschränkt befahrbar sein. Wie die Stadt Ludwigshafen mitteilt, sind Rodungsarbeiten und der dabei einzuhaltende Sicherheitsabstand der Grund dafür, dass ab Dienstag für zwei Wochen täglich zwischen 9 und 15 Uhr ein Fahrstreifen gesperrt sein wird. Die Beeinträchtigungen auf der Hochstraße Nord (B 44) erfolgen zunächst in Fahrtrichtung Bad Dürkheim und anschließend in Fahrtrichtung Mannheim.

Laut Stadt sind die Rodungsarbeiten am Ziegeleiweg und auf einem Gelände der Deutschen Bahn erforderlich, damit der Kampfmittelräumdienst Sondierungen durchführen kann. Die Sondierungen gehören zu den vorbereitenden Arbeiten zum Bau einer Brücke, die die künftige Helmut-Kohl-Allee mit dem Anschluss an die A 650 verbinden soll.

Bürger-Dialog endet

Die Rodungsarbeiten, die vom Bereich Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen durchgeführt werden, sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und durch die Obere Naturschutzbehörde genehmigt. Der Bereich Tiefbau bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis.

Unterdessen geht am Mittwoch, 10. November, der Bürger-Dialog zur Hochstraße Süd und dem geplanten Ersatzneubau mit einer Abschlussveranstaltung um 18 Uhr zu Ende. Stadtspitze und Fachplaner stellen sich in einer Online-Sprechstunde auf www.ludwigshafen-diskutiert.de den Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Fragen und Hinweise können laut Verwaltung über einen Live-Chat eingereicht werden. tbö/jei

