Viel mehr Live-Erlebnis via YouTube geht wohl kaum: Mit Christoph Neuhaus’ Ramblin Bird kann Ella-&-Louis-Chef Thomas Siffling am Freitagabend brandheiße „Ware“ präsentieren: Denn der Stuttgarter Gitarrist und Songwriter präsentiert sein just am 19. März erschienenes fünftes Album „Ramblin Bird“. Schon die erste Nummer „Bottled Up Dancer“ und der Titelsong machen klar, wo die Reise

...