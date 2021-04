Hobbybastler verschenkt Modellschiffe

Ludwigshafen. In der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte im Stadtteil Süd stehen im Moment alle Zeichen auf Hafen, denn die Einrichtung hat neun Modellschiffe von einem Hobbybastler überlassen bekommen. Leider konnte die Flottenübergabe nicht mit einer großen Hafensause mit Schifferklavier und Fischbrötchen gefeiert werden, sondern nur im Stillen, mit Abstand und geöffneten Luken. Doch an Deko mit viel Blau wurde nicht gespart.

AdUnit urban-intext1

Gebaut hat die Modelle der 84-jährige John Marshall, der in Rheingönheim wohnt und aus Schottland stammt. „Seit etwa 20 Jahren baut er Schiffe aus Modellbausätzen in verschiedenen Größen. Leider kann er heute nicht hier sein, da er zurzeit krank ist – kein Corona“, sagte Einrichtungsleiter Andreas Massion, der neue „Hafenmeister“. Die Schiffe sollen einen Platz auf Podesten in der Galerie im ersten Obergeschoss bekommen, so dass man sie auch von unten sehen kann. „Auch eine Wanderausstellung ist geplant.“

Vom großen Segelschiff bis zum Mini-Motorboot ist alles dabei, sogar die Titanic wurde nachgebaut. „Das ist makaber – hinter der Titanic fährt die Wasserschutzpolizei!“, meinte Ortsvorsteher Christoph Heller augenzwinkernd. Ebenfalls historisch ist die „Panderma“, benannt nach einer türkischen Hafenstadt, die Ende des 19. Jahrhunderts als Postschiff auf dem Marmarameer verkehrte.

Andere Boote tragen jedoch Namen von Familienangehörigen des Bastlers, dessen Begeisterung für die Marine daher rührt, dass er in einem Ort nahe der schottischen Küste aufwuchs.

AdUnit urban-intext2

„Herr Marshall hat eine Einrichtung gesucht, bei der die schönen Schiffe von möglichst vielen Leuten gesehen werden. Außerdem haben wir einen Bezug zu dem Thema, denn wir nehmen jährlich an der Rhein-Spaß-Regatta teil“, so Massion. Bei dieser Regatta zum Hafenfest darf alles mitmachen, was schwimmt. Und wenn das Objekt sinkt, müssen die Leichtmatrosen den Schrott selbst bergen. Die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte hat hierzu ein Floß, das in jedem Jahr unter einem anderen Motto gestaltet wird.

Einrichtung derzeit Testzentrum

Zurzeit ist die Einrichtung jedoch das Corona-Testzentrum der Malteser, dreimal die Woche werden hier abends Abstriche genommen. Wenn irgendwann auf Normalbetrieb umgeschaltet wird, gibt es für die Kinder sogar ein Bastelprojekt mit dem Thema Schiffe. „Und wenn Herr Marshall wieder fit ist, laden wir ihn zur Tea Time ein. Den Modellbau setzt er übrigens fort, zurzeit baut er einen Mississippi-Raddampfer“, so Einrichtungsleiter Massion.

AdUnit urban-intext3