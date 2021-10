Hinweise auf Stau oder Leihrad am Berliner Platz

Ludwigshafen. Die Verkehrssituation in Ludwigshafen sorgt regelmäßig für Diskussionen. Einen Schritt in Richtung Digitalisierung und Nachhaltigkeit unternimmt die Stadt mit ihrem Umweltsensitiven Verkehrsmanagement, kurz UVM. „Ihr Weg ist unser Ziel“ lautet das Motto, angestrebt sind die bessere Lenkung des Verkehrsflusses, die Förderung alternativer Mobilitätswege und eine Verringerung von Schadstoffemissionen. Als „erstes sichtbares Element“ hat Verkehrsdezernent Alexander Thewalt am Berliner Platz einen sogenannten Mobilitätsmonitor seiner Bestimmung übergeben.

Verkehrsdezernent Alexander Thewalt und Projektleiterin Lynn Ermtraud weihen den Mobilitätsmonitor ein. © Thomas Tröster

Die Doppelstele mit 65-Zoll-Bildschirmen auf beiden Seiten soll fortan Passanten über die Verkehrssituation unterrichten und Mobilitätsangebote aufzeigen – „in Echtzeit“, wie Lynn Ermtraud betont. Die Projektleiterin und Referentin in der Abteilung Verkehrstechnik im Bereich Tiefbau demonstriert die Funktionsweise der intelligenten Stellwände: Der obere Bereich der Vorderseite richtet sich an Kraftfahrer und veranschaulicht die aktuelle Verkehrslage. Staubereiche werden farblich gekennzeichnet, Alternativrouten vorgeschlagen. Im unteren Teil erscheinen Mobilitätsangebote verschiedenster Art. Sichtbar wird die Anzahl freier Leih-Fahrräder an diversen Standorten, dazu gibt es die neuesten Parkplatz- und Taxidaten. Wer einen Blick auf die Rückseite wirft, findet die Abfahrtszeiten des Nah-, Fern- und Regionalverkehrs.

Ständiger Datenaustausch

Um eine Information in Echtzeit gewährleisten zu können, kommt modernste Technik zum Einsatz. Allein 49 sogenannte Traffic Eyes zählen im Stadtgebiet künftig die Verkehrsteilnehmer, sämtliche Daten laufen im zentralen Verkehrsrechner im Stadthaus Nord zusammen. Dort werden Geschwindigkeiten berechnet, Staus erfasst und Alternativstrecken ermittelt.

Neben den in der Stadt selbst gewonnenen dynamischen Verkehrs- und Bewegungsdaten kommt auch der Verkehrsverbund Rhein-Neckar ins Spiel: „Unser Open-Data-Portal ist der Link zum Ludwigshafener Verkehrsrechner“, erklärt Hartmut Gündra, Leiter des Teams Big Data beim VRN. Auf diese Weise erfolgt ein ständiger Datenaustausch. Gündra sieht dadurch nicht nur den Verkehrsfluss entzerrt, sondern gleichzeitig den ÖPNV gestärkt.

Dass in Ludwigshafen in puncto Senkung des CO2-Ausstoßes noch einiges getan werden kann, verdeutlicht Alexander Thewalt: Jeder fünfte Einwohner bewältigt Wege von weniger als einem Kilometer mit dem Auto – „zu viel, auch im Vergleich mit den Großstädten auf der anderen Rheinseite“, findet der Verkehrsdezernent. In Heidelberg, wo öfter aufs Rad umgestiegen wird, seien es lediglich sieben Prozent. Auch im jüngsten Bitkom-Digitalranking zur „Smart City“ zeigt sich Nachholbedarf: Während die benachbarten Großstädte der Metropolregion auf den Plätzen 18 und 23 landen, belegt Ludwigshafen nur Rang 54.

Damit man aufschließen kann, wird der rund 45 000 Euro teure Mobilitätsmonitor am Durchgang zum Bahnhof Mitte nicht der einzige bleiben. Weitere Geräte werden bis Frühjahr nächsten Jahres an den Verkehrsknotenpunkten im Hauptbahnhof, am Tor 7 der BASF und am Platz der Deutschen Einheit vor der Rheingalerie aufgestellt. Weiterhin werden auf zehn dynamischen LED-Anzeigetafeln im Stadtgebiet sowie über eine App alternative Umfahrungsrouten und Verkehrshinweise angezeigt. Hinzu kommen 16 Parkleitschilder, die auf freie Stellplätze hinweisen. Radfahrern steht wohl im ersten Halbjahr 2022 die „Sibike“-App zur Verfügung.

Davon, dass das Umweltsensitive Verkehrsmanagement auch in der mit ihren rund 70 000 Einpendlern belasteten Chemiestadt funktionieren wird, ist Thorsten Müller jedenfalls überzeugt. Der verantwortliche Vertriebsleiter bei Yunex Traffic, einer Siemens-Tochter, hat Mobilitätsmonitore bereits in Frankfurt, München, Würzburg und Berlin eingeführt. Die Technik werde überall gut angenommen. Die Daten in Echtzeit sind nach Einschätzung des Diplom-Ingenieurs der Schlüssel für eine nachhaltige Verkehrswende, auch und gerade in Ludwigshafen.