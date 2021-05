Hilfe beim Impftermin

Ludwigshafen. Über das Haus der Begegnung unterstützt die Ökumenische Fördergemeinschaft (ÖFG) Ludwigshafen Menschen im Einweisungsgebiet Kropsburgstraße und in Mundenheim-West beim Vereinbaren eines Termins für die Corona-Schutzimpfung. Nachdem das Infektionsschutzgesetz Personen, die in Einweisungsgebieten leben und arbeiten, eine Impfpriorisierung zuerkannt hat, habe das Haus der Begegnung die Bürgerinnen und Bürger mit einem Brief über die Möglichkeit informiert, heißt es in einer Mitteilung. Da nicht jeder über die notwendigen Voraussetzungen zur Anmeldung und Registrierung verfüge, wird Hilfe angeboten.

Beim zuständigen Mitarbeiter Uwe Frey können Einzeltermine zur Registrierung vereinbart werden. Auch die notwendigen Unterlagen zum Nachweis der Priorisierungsgruppe können im Haus der Begegnung ausgehändigt werden. Auch Bürgerinnen und Bürger aus der umliegenden Nachbarschaft können das Hilfsangebot wahrnehmen. Uwe Frey ist unter Telefon 0621/63 71 89 23 erreichbar. jei