Helfer beschimpft

Ludwigshafen. Ein rücksichtsloser Verkehrsteilnehmer hat in Ludwigshafen Rettungsdienst und Notarzt behindert. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, kam es am Samstag gegen 18.30 Uhr im Stadtteil Süd zu einem medizinischen Einsatz. „Während des Einsatzes wurden die Rettungsdienstmitarbeiter sowie der Notarzt durch einen Verkehrsteilnehmer beschimpft und durch penetrantes Hupen an der ungestörten Einsatzbewältigung gehindert“, hieß es in der Mitteilung der Beamten.

Der Mann habe sich offenbar über das Parkverhalten der Einsatzkräfte aufgeregt, da er mit seinem Auto nicht an deren Fahrzeugen habe vorbeifahren können. Wegen des rücksichtslosen Verhaltens werde nun in einem Strafverfahren wegen Behinderung von hilfeleistenden Personen, versuchter Nötigung und Beleidigung gegen den Mann ermittelt. jei