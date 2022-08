Hector Stiftung unterstützt Neubau mit 500 000 Euro

Ludwigshafen. Mit einer Spende von 500 000 Euro unterstützt die Hector Stiftung aus Weinheim den Neubau von Kinderklinik und Palliativstation am St. Marienkrankenhaus Ludwigshafen. Das teilte das Krankenhaus am Donnerstag mit. Die Hector Stiftung verbessere damit die Situation von Patienten in allen Lebensphasen, heißt es in der Presseinformation unter anderem.

Die Spendengelder sollen vor allem für die Ausstattung eingesetzt werden. Aber auch „wegweisende Neuerungen für die Versorgung von kleinen und großen Intensivpatienten stehen im Förderantrag“, wie das Krankenhaus schreibt.

„Wir bauen für die Zukunft und für eine optimale medizinische Versorgung, für die Gesundheit der Menschen in unserer Region“, wird Marcus Wiechmann zitiert, Geschäftsführer der Trägergesellschaft St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe. Besonderes Anliegen sei es, die Lebensqualität der kleinen und großen Patientinnen und Patienten weiter zu verbessern. Entsprechend stünden für den Neubau auch Dinge auf der Wunschliste, die nicht durch die öffentliche Hand gefördert, aber ohne Hilfe nicht finanziert werden könnten.

Das Ziel rückt näher

Insgesamt kostet der Neubau rund 55 Millionen Euro. Knapp 76 Prozent übernehmen Land und Bund. Rund 15 Millionen Euro bleiben bei der Krankenhaus-Trägergesellschaft. Durch noch stärkere patientenorientierte Ausstattung und eine zukunftsgerichtete Planung entstünden Mehrkosten, die nicht gefördert würden.

„Wir freuen uns, mit unserer Spende einen Beitrag zur Schaffung von Rahmenbedingungen zu leisten, die dazu beitragen, die Lebensqualität und optimale Versorgung schwerstkranker Erwachsener und von Kindern mit schweren Erkrankungen zu verbessern“, betont Stiftungsgründer Hans-Werner Hector laut Mitteilung.

Rita Schwahn, Fundraising-Beauftragte der Klinik, freut sich ebenfalls: Dank vieler Spender und durch die aktuelle Zusage der Hector Stiftung sei die gewünschte Spendensumme in erreichbare Nähe gerückt.

Der Rohbau, der sich direkt an das St. Marienkrankenhaus anschließt und in dem neben der Palliativstation und der Kinderklinik auch die neuen OP-Räume unterkommen werden, ist längst fertiggestellt. Seit mehr als einem Jahr wird am Innenausbau gearbeitet. Mitte 2023 sollen die neuen Räume bezugsfertig sein. red/agö