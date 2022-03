HausRat zeigt Kunst von Kindern

Ludwigshafen. Zum Auftakt seines Jahresprogramms 2022 präsentiert der HausRat des Ludwigshafener Kulturzentrums dasHaus eine Ausstellung mit Zeichnungen und Gemälden von Kindern aus Ludwigshafener Kindertagesstätten. Unter dem Titel „Kleine Künstler*innen ganz groß“ konnten die Kinder ihre eigenen Vorstellungen eines Traumspielplatzes kreativ zu Papier bringen. Gezeigt werden die Bilder vom 27. März bis zum 3. April im Hausboot des Kulturzentrums.

Eingeladen zur Teilnahme waren Kinder von insgesamt fünf kirchlichen und städtischen Kindertagesstätten ebenso wie die der Hochschule Ludwigshafen. Insgesamt 53 Zeichnungen und Gemälde von Kindern wurden dem HausRat eingereicht. „Der überwiegende Teil der Bilder ließ dabei sehr konkret erkennen, was den Kindern am Herzen liegt“, erklärt Silke Wolff, Designerin und freie Künstlerin, sowie eine der beiden Initiatorinnen dieses HausRats-Projekts. So bildeten Rutschen in jeglicher Form mit und ohne Wasser, aber auch Wassermatschplätze einen inhaltlichen Schwerpunkt der Darstellungen. Zu finden ist in den Motiven ebenso die Natur mit verschiedenen Pflanzen und Tieren.

Die Kita „Lufanten“ der Hochschule Ludwigshafen war von diesem Projekt so begeistert, dass sie sich bereits über eine weitere gemeinsame Projektarbeit mit dem HausRat im kommenden Jahr freuen würde. Nun ist der HausRat gefordert – mit der Rahmung der Exponate, der Komposition der Ausstellung und der Entwicklung des Veranstaltungskonzepts. Eine Finissage mit Auktion bildet am Sonntag, 3. April, 14 Uhr, im Dôme des Hauses den Abschluss. Dabei können ab einem Mindestgebot von 20 Euro die Zeichnungen und Gemälde der Kinder ersteigert werden. Vernissage und Finissage werden musikalisch begleitet. Der Eintritt ist frei.