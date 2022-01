Haushalt: Sperre droht

Ludwigshafen. Um eine Haushaltssperre und eine Zwangsverwaltung durch die Aufsichtsbehörde zu vermeiden, fordert die Fraktion Grünes Forum und Piraten den Ludwigshafener Kämmerer Andreas Schwarz auf, zeitnah mit dem Stadtrat über mögliche Sparvorschläge zu verhandeln. „Die ADD hat mit ihrem Schreiben vom 29. Dezember 2021 mittlerweile den Haushaltsentwurf, der in der Stadtratssitzung vom 13. Dezember verabschiedet wurde, beanstandet und mitgeteilt, dass dieser nicht genehmigungsfähig ist“, so Fraktionschef Raik Dreher. Eine mögliche Haushaltssperre treffe nicht nur die freiwilligen Leistungen für Vereine, Sport- und Kultureinrichtungen, sondern auch den Stellenhaushaltsplan der Stadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heinz Zell von der Piratenpartei betont: „Das kann in Ludwigshafen keiner wollen. Wir fordern den Kämmerer auf, sich zunächst mit eigenen Sparvorschlägen in den Fraktionen vorzustellen und so eine Haushaltssperre doch noch zu vermeiden.“ Die Fraktion Forum und Piraten sieht etwa einen realistischen Ansatz bei den Investitionskrediten. „Die bisherige Praxis aus den vergangenen Jahren zeigt, dass nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden kann, dass die eingeplanten Investitionskreditbedarfe auch tatsächlich zahlungswirksam zu erwarten sind“, sagt er. jei

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2