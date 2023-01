Hausfassade nach Mülltonnen in Ludwigshafen beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Bei einem Mülltonnenbrand in Ludwigshafen wurde in der Neujahrsnacht eine Hausfassade beschädigt – nun sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Brand gegen 2.58 gemeldet. Im Hinterhof der Bismarckstraße hatten mehrere Mülltonnen gebrannt. Außerdem geriet ein in der Nähe stehendes Auto ebenfalls in Brand. Das Feuer griff auch auf ein weiteres Auto über und eine Hausfassade, in beiden Fällen entstand ein Sachschaden. Die Schadenshöhe, sowie die Brandursache, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen wurden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalinspektion Ludwigshafen übernommen. Zeugen, vor allem Personen, die gesehen haben, ob sich gegen 2.45 Uhr sich Uhr Personen im Hinterhof des Anwesens Bismarckstraße 100 aufgehalten haben, können sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 0 wenden.

