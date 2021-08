Hauptprüfung führt zu Behinderungen

Ludwigshafen. Die diesjährige Hauptprüfung der Hochstraße Nord in Ludwigshafen erfordert an den kommenden Sonntagen, 15. und 22. August, vorübergehende Spurverengungen und Sperrungen. Wie die Stadt mitteilt, kommt bei den Untersuchungen des Bauwerks ein Brückenuntersichtgerät zum Einsatz. Dabei müssen während der Befahrung je Fahrtrichtung die Fahrbahnen der B 44 auf eine Spur verengt werden. An diesem Sonntag werden demnach alle Bauwerke über den elektrifizierten DB-Gleisen überprüft, weshalb die Auffahrt zur Heinigstraße in Richtung Bad Dürkheim kurz gesperrt wird. Kommenden Sonntag folgen die restlichen Bauwerke über dem Güterbahnhof, ebenfalls mit Spurverengungen. jei

