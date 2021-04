Hauptausschuss will präzisere Corona-Zahlen

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen soll in Zukunft genauere Angaben über die Infektionszahlen im Stadtgebiet machen. Dabei sollen auch die Inzidenzwerte für die einzelnen Stadtteile angegeben werden. Diesen Antrag der FWG-Fraktion hat der Hauptausschuss am Montag einstimmig befürwortet. Die Datenlage auf der Webseite der Stadt sei bislang sehr übersichtlich, begründete FWG-Fraktionschef Rainer Metz den Vorstoß. Der Antrag solle dazu dienen, einen transparenten Einblick über die gefährliche Lage im Stadtgebiet zu ermöglichen. In Mannheim beispielsweise gebe es einen solchen Überblick.

AdUnit urban-intext1

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) betonte, dass sich dieser Antrag an das für Ludwigshafen zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises richten müsse. Dieses habe die Hoheit über die Zahlen und müsse diese der Stadtverwaltung zur Verfügung stellen. „Auch wir wünschen uns, mehr Informationen zu bekommen“, so Steinruck. Sie habe bereits bei der Kreisverwaltung angefragt, ob das Unterfangen möglich sei.