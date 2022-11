Harte Einschnitte drohen

Ludwigshafen. Nach einer Rüge durch die rheinland-pfälzische Kommunalaufsicht (ADD) hat sich die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck am Montag demonstrativ hinter ihren Kämmerer Andreas Schwarz (beide SPD) gestellt. Sie kündigte an, dem Stadtrat mit Schwarz gemeinsam bis Ende Januar einen genehmigungsfähigen Etatplan 2023 vorzulegen. Die ADD hatte in einem bisher in Rheinland-Pfalz beispiellosen Vorgang vergangenen Donnerstag erklärt, den Haushalt nicht zu genehmigen – und das noch vor den politischen Beratungen im Stadtrat. Schwarz hatte mit einem Fehlbedarf von 98 Millionen Euro geplant. Daraufhin sprach die ADD von mangelndem Willen zur Konsolidierung. Steinruck sagte am Montag, dass es nun „keine Tabus mehr“ gebe. Gleichzeitig fragte sie sich, ob man in der Stadt noch leben wolle, die unter derart engen finanziellen Vorgaben agieren müsse. Kurzfristig geht mit den Forderungen der ADD ein Einstellungsstopp bei der Stadtverwaltung einher. Auf dem Prüfstand stehen nun erneut vor allem alle freiwilligen Leistungen im sportlichen und kulturellen Bereich in Höhe von 33 Millionen Euro.

