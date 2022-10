Handy am Steuer - Unfall in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen am Dienstagmittag hat eine Pkw-Fahrerin die Vorfahrt missachtet. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten die Pkws gegen 12.30 Uhr auf der Straße am Hilbertshof. Nach ersten Ermittlungen war die 53-jährige Unfallverursacherin durch die Nutzung ihres Handys abgelenkt. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 75-jährigen Autofahrers. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autofahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

