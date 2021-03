  Halsbandsittiche belagern Futterstationen auf der Parkinsel

Ludwigshafen. Sie sind giftgrün, haben knallrote Schnäbel und tauchen immer öfter in der Region auf – Halsbandsittiche. Auch auf der Ludwigshafener Parkinsel fühlen sich die auffälligen Vögel wohl und belagern gerade in den kalten Monaten die Futterstellen. „Das ist zwar teilweise sehr massiv, insgesamt aber unproblematisch“, sagt Naturschützer Klaus Eisele. Es sei jedenfalls nicht so, dass die eingewanderten Sittiche den einheimischen Arten das Futter wegfressen. „Sie kommen meist spät zu den Futterstellen, da waren besonders kleinere Vögel, die schon morgens einen höheren Energiebedarf haben, bereits da.“ Ärger machen die Halsbandsittiche vor allem Immobilieneigentümern, denn sie hacken Löcher in die Isolierungen. In einem Projekt mit der GAG will Eisele diesbezüglich nach Lösungen suchen. jei