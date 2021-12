Ludwigshafen. Das Hallenbad Süd (Erich-Reimann-Straße 5) ist am 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Ab 2. Januar gelten die üblichen Winteröffnungszeiten (montags 8 bis 20 Uhr, dienstags 7 bis 20 Uhr, mittwochs 8 bis 18 Uhr, donnerstags kein öffentlicher Badebetrieb, freitags 7 bis 20.45 Uhr, samstags 7 bis 18 Uhr, sonntags 8 bis 19 Uhr). Das Hallenbad Oggersheim bleibt über die Winterferien komplett geschlossen. Es öffnet erst wieder am Dienstag, 4. Januar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1