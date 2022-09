Halbnackter Mann belästigt Passanten in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein oberkörperfreier Mann hat am Montagabend Passanten in Ludwigshafen belästigt. Wie die Polizei mitteilt, meldeten mehrere Zeugen den 37-Jährigen in der Mundenheimer Straße. Er würde außerdem immer wieder in den fließenden Verkehr auf der Straße laufen. Als die Beamten eintrafen, ging der 37-Jährige bedrohlich auf sie zu und versuchte schließlich zu flüchten. Die Polizeikräfte fesselten ihn, wobei er sich zu wehren versuchte und dadurch leicht verletzt wurde. Sie brachten den 37-Jährigen in eine Fachklinik.

