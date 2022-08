Haftbefehl gegen drei 16-Jährige aus Ludwigshafen

Waldsee/Ludwigshafen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Montag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitgeteilt haben, sind die mutmaßlichen Haupttäter einer Gewaltattacke Mitte Juli in Waldsee ermittelt worden – drei 16 Jahre alte Jugendliche aus Ludwigshafen.

Am 19. Juli war ein 19-Jähriger aus einer Gruppe von 15 bis 20 Personen heraus auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Waldsee angegriffen worden. Der 19-Jährige wurde durch Schläge und Tritte schwer verletzt. Er musste aufgrund der Verletzungen in einem Krankenhaus operiert werden. Auch zwei 20-Jährige, die dem 19-Jährigen helfen wollten, wurden leicht verletzt.

Intensive Ermittlungen

Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Gemeinsamen Sachgebietes Jugend in Ludwigshafen konnten die mutmaßlichen Haupttäter identifiziert werden: die drei 16-Jährigen aus Ludwigshafen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden gegen die drei Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehle erlassen. Sie wurden bereits am 3. August festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug. Die Tatverdächtigen wurden anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht.