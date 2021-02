Ludwigshafen. Ein 15- und ein 19-Jähriger sind bei einem Einbruch in einen Getränke- und einen Supermarkt im Bereich der Rheingönheimer Mörschgewanne auf frischer Tat ertappt und von der Polizei festgenommen worden. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, lösten der Jugendliche und der junge Mann am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr den Alarm aus. Als die Beamten vor Ort eintrafen, versuchten die Täter mit ihrer Beute – vor allem Guthabenkarten und Tabakwaren – zu flüchten. Sie wurden jedoch von den Ordnungshütern gestellt.

15-Jähriger auf freiem Fuß

Bei den Einbrüchen in die beiden Märkte verursachten die 15- und 19-Jährigen einen Schaden von rund 1200 Euro. Sie wurden einem Haftrichter am Amtsgericht Ludwigshafen vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal ordnete der Richter gegen den 19-Jährigen wegen Wiederholungsgefahr Untersuchungshaft an. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Auch gegen den 15-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Dieser wurde jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die Ermittlungen laufen.