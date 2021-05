Die Inzidenz in Ludwigshafen stagniert seit einigen Tagen bei Werten knapp über der 100er-Marke. Am Dienstag stieg sie nach den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) leicht auf 113,2. In Rheinland-Pfalz liegt Ludwigshafen damit hinter Worms (118,5) auf Platz zwei. Es sind die einzigen beiden Kommunen, die noch Inzidenzwerte über 100 aufweisen.

Immerhin liegt Ludwigshafen aber stabil

