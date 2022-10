Ludwigshafen. Ein Hackerangriff legt weiterhin die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen lahm. Die Behörde sei immer noch nicht per E-Mail oder Telefon erreichbar, teilte sie am Mittwoch mit. Bürgerinnen und Bürger könnten sich schriftlich per Post an die Verwaltung wenden, zudem sei das Bürgertelefon unter der Nummer 115 erreichbar. Die Störung besteht seit dem vergangenen Wochenende.

