Ludwigshafen. Chako Habekost bietet unter dem Motto „Mit Abstand de Beschde!“ einen Live-Auftritt aus dem Pfalzbau an. Wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte, soll der Stream am Freitag, 19. Februar, um 19.30 Uhr ausgestrahlt werden. „Normalerweise wäre ich jetzt auf Tour, aber in diesen Zeiten alles annerschder, deshalb jetzt halt auf diese Art“, sagte Habekost. Der Stream ist laut Mitteilung zum Zeitpunkt des Auftritts kostenlos auf Facebook und YouTube abrufbar.

