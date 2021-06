Gymnastikstunde für Senioren

Ludwigshafen. „Wer rastet, der rostet“ lautet das Motto des Seniorenrats der Stadt Ludwigshafen. Deshalb trifft sich die Gruppe einmal im Monat an einem Dienstag zum Sport. Der nächste Termin ist am Dienstag, 22. Juni. Von 10 bis 11 Uhr gibt es am Bewegungsparcours an der „Schneckenudelbrück“ (Max-Pechstein-Straße) eine Gymnastikstunde mit Birgitta Scheib. Sie ist lizenzierte Übungsleiterin für Breitensport und Sport in der Prävention und bietet den Kurs kostenlos an. Auf dem Plan stehen Kräftigungs-, Dehnungs- und Koordinationsübungen. Genutzt werden auch die Fitnessgeräte vor Ort. Anmeldung zur Teilnahme bei Birgitta Scheib unter Telefon 0177/8 08 42 39 oder per E-Mail an info@seniorenrat-ludwigshafen.de

