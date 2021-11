Guthier bleibt Fraktionschef

Ludwigshafen. Die SPD-Stadtratsfraktion in Ludwigshafen hat ihren amtierenden Vorstand in geheimer Wahl einstimmig bestätigt. Das geht aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervor. Demnach führt der 32-jährige David Guthier (Bild) die 17-köpfige und damit stärkste Fraktion im Ludwigshafener Stadtrat weiterhin an. Als Stellvertreterinnen und Stellvertreter stehen ihm Julia Appel, Sylvia Weiler, Frank Meier und Christian Schreider zur Seite. Fraktionsgeschäftsführer bleibt Holger Scharff.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die einstimmigen Wahlergebnisse zeigen das Vertrauen in unsere Arbeit als Vorstand der letzten Jahre und demonstrieren gleichzeitig Geschlossenheit einer starken SPD-Fraktion im Ludwigshafener Stadtrat. Mit einem vielseitigen, engagierten Team werden wir auch weiterhin verlässliche Politik für die Menschen unserer Heimatstadt machen“, sagte David Guthier.