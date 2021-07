Guter Auftakt: Cris Cosmo trifft den Nerv

Ludwigshafen. „So frei waren wir lange nicht mehr!“ Mit seinem Statement zur Rückkehr der Kultur in den öffentlichen Raum traf Cris Cosmo im Ebertpark den Nerv vieler Besucher. Der 43-jährige Singer-Songwriter, der 2012 am Bundesvision Song Contest teilnahm, bestritt vor vollem Haus den Auftakt zum Ludwigshafener „Muschelsommer“. „125 Karten haben wir in kürzester Zeit abgesetzt“, erklärte Bernd Kühn, Öffentlichkeitsreferent des Kulturvereins 3-2-1, der das Open-Air-Event gemeinsam mit Lukom, Marketing-Verein und BASF in wenigen Wochen auf die Beine gestellt hat.

Groß war das Bedürfnis nach Kultur auch bei Marion Schütz. Dass sie besonders den ersten Act nicht verpassen wollte, hatte mit ihrem Sohn zu tun, der mit Cris Cosmo bereits auf der Bühne musiziert hat. „18 Monate im Lockdown“ hätten ihr ganz schön zugesetzt, bekennt Schütz.

Zurück auf der Bühne: Cris Cosmo freut sich im Ebertpark. © Thomas Tröster

Für die meisten, die es an diesem Sommerabend vor die traditionsreiche Konzertmuschel zog, stand der Wunsch nach unterhaltsamer Abwechslung vom Corona-Alltag im Vordergrund – so auch für jene Besucherin aus Mannheim-Neckarau, die schon früher jeden Sonntag die „Schönen Töne“ im Ebertpark miterlebt hat.

Damit, dass sie „endlich mal wieder ein Konzert live sehen“ wollte, war die Cris-Cosmo-Anhängerin nicht allein. Als der aus dem Kraichgau stammende Sänger während eines launigen Intros abfragte, wer denn „dieses Jahr nun zum ersten Mal auf einem Konzert“ sei, hob eine breite Mehrheit die Hand. In welcher Form es überhaupt zu sommerlichen Festivitäten würde kommen können, war lange unklar.

Herausgekommen ist nun ein Programm, das von Musik bis Literatur durchaus Highlights bereithält. 25 Veranstaltungen finden bis 29. August statt. Kindern wird mehrmals Theater geboten, außerdem Musik von den „Klangpiraten“ am 14. August.

Der Auftakt mit Cris Cosmo verlief jedenfalls vielversprechend. Wie erhofft, animierte die Kombination aus einfühlsamen Texten und lateinamerikanischen Rhythmen das Publikum zum Mitmachen. Dabei kamen humorvolle Titel („In Mannheim weint man zweimal“) gleichermaßen vor wie ernstere Töne („Wach auf, steh auf, und öffne deine Augen!).