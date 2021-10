Gunther Piller wird Präsident der Hochschule Ludwigsahfen

Ludwigshafen. Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) hat zwei richtungsweisende Personalentscheidungen für die Zukunft getroffen. Laut Mitteilung vom Donnerstag wählte der Senat der Bildungseinrichtung am Mittwoch Gunter Piller zum neuen Präsidenten und Carolin Nöhrbaß zur neuen Kanzlerin.

Gunther Piller wird ab 15. März 2022 die Nachfolge von Peter Mudra antreten, der sich nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl gestellt hatte (wir berichteten). Piller, promovierter und habilitierter theoretischer Physiker und Wirtschaftsinformatiker, ist derzeit Dekan des Fachbereichs Wirtschaft an der Hochschule Mainz. Er erklärte der Wahlversammlung am Mittwoch, die Wahl anzunehmen.

Nöhrbaß seit 2013 im Haus

Gleiches gilt für Carolin Nöhrbaß, die als Kanzlerin künftig an der Spitze der Hochschulverwaltung stehen wird. Die 41-jährige Juristin ist seit 2013 an der Hochschule in Ludwigshafen, zunächst als Referentin des damaligen Kanzlers Klaus Eisold, dann als Justiziarin und stellvertretende Kanzlerin. Seit März 2020 ist Nöhrbaß mit der Wahrnehmung der Geschäfte der Kanzlerinnenfunktion betraut. Die offizielle Übernahme der Aufgabe ist für die nächsten Wochen vorgesehen, teilt die Hochschule mit. (Bilder: HWG LU)

