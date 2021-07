Gürsoy führt über den Hemshof

Ludwigshafen. Ortsvorsteher Osman Gürsoy führt am 17. Juli, 18 Uhr, durch seinen Stadtteil Hemshof. Das hat die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft Lukom bekanntgegeben. „Altstadt mit Herz“ ist das Motto des Rundgangs. Zum Abschluss wird in der Gaststätte „Maffenbeier“ eingekehrt. Die Teilnehmeranzahl ist auf maximal 25 Personen begrenzt, zudem können nur Genesene, Geimpfte und tagesaktuell Getestete teilnehmen. Anmeldung über: Tourist-Information Ludwigshafen, Berliner Platz 1, Telefon: 0621/ 51 20 35, Mail: tourist-info@lukom.com. Die Führung findet im Rahmen der Reihe „Ortsvorsteher zeigen ihren Stadtteil“ des Marketing-Verein statt. her

