Gruppe von Personen verprügelt und verletzt Paketkurier in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Eine Gruppe von sechs bis sieben Personen hat am Donnerstag auf einen Paketboten eingeprügelt und ihn verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wartete der 29-jährige Paketzusteller mit seinem Fahrzeug gegen 23.15 Uhr an einer roten Ampel in der Mundenheimer Straße. Plötzlich zerrten ihn zwei Personen aus seinem Fahrzeug. Daraufhin erschienen noch weitere Männer und schlugen auf ihn ein. Da er sich bewusstlos stellte, ließ die Personengruppe von ihm ab und flüchtete. Der 29-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621 963 2122 entgegen.

