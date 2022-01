Gruppe von Jugendlichen verprügelt zwei 14-Jährige

Ludwigshafen. Eine Gruppe von bislang Unbekannten hat am Samstagnachmittag zwei 14-Jährige in der Saarlandstraße in Ludwigshafen geschlagen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde ein Junge von der vierköpfigen Gruppe von Jugendlichen angepöbelt und unvermittelt geschlagen. Dabei erlitt er Verletzungen im Gesicht und am Handgelenk. Als ein unbeteiligter 14-Jähriger schlichten wollte, griff die Personengruppe ihn ebenfalls an und schlug ihn ins Gesicht und auf den Kopf. Anschließend flüchteten die Täter mit der Straßenbahn in Richtung Rheingönheim.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0621/963-2122 bei der Polizei melden.