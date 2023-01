Ludwigshafen. Eine Gruppe von vier Heranwachsenden hat am Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, in Ludwigshafen drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren überfallen und beraubt. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Vorfall in der Hemshofstraße Kleidungsstücke und Kopfhörer entwendet. Einer der Täter schlug hierbei einem 14-Jährigen in das Gesicht. Anschließend flüchtete die Gruppe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632222 bei der Polizei zu melden.

