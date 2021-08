Gruppe greift Gäste mit Schlagstock an

Ludwigshafen. Eine vierköpfige Gruppe ist am Samstagabend unerwünscht auf einer Geburtstagsfeier in Friesenheim aufgetaucht und hat einige Gäste geschlagen. Auch eine Waffe soll die Gruppe mitgeführt haben. Wie die Polizei mitteilte, stieß die Gruppe zu einer Party in der Teichgasse. Weil sie nicht eingeladen war, kam es zum Streit. Dabei zog eine der vier Personen einen Teleskopschlagstock und schlug damit auf andere Gäste der Feier ein. Als die Gruppe die Party wieder verließ, soll einer der Unbekannten einen schwarzen Gegenstand gezogen haben, der einer Pistole ähnelte. Zum Einsatz der Waffe sei es laut Polizeiangaben nicht gekommen. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/963-22 22 bei der Polizeiinspektion zu melden. vs

