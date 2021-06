Gruppe bedroht zwei Jugendliche - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Eine fünfköpfige Gruppe junger Männer hat in der Nacht auf Sonntag versucht, von zwei 18-Jährigen Geld zu erpressen. Die Polizei teilte mit, dass die Täter die Opfer gegen 0.30 Uhr in der Bürgermeister-Kutterer-Straße bedrohten. Einer der 18-Jährigen gab ihnen zunächst ein bisschen Geld. Dann gelang es ihm und seinem Begleiter, das Geld wieder an sich zu reißen und zu fliehen. Die Täter sind 16 bis 20 Jahre alt und haben kurze, dunkle Haare. Einer von ihnen trug eine Goldkette und hat einen „Cut“ in der Augenbraue. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0621/963 21 22.

AdUnit urban-intext1