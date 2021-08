Grüne fordern Quartierbüro

Ludwigshafen. Die teilweise prekäre Situation im Hemshof mit Vermüllung, Drogenkriminalität und Verkehrschaos sorgt weiter für Gesprächsstoff in Ludwigshafen. Auf die Mitteilung der Fraktion Forum und Piraten, die Einrichtung einer Arbeitsgruppe beantragen zu wollen, haben nun die Grünen im Ortsbeirat Nördliche Innenstadt reagiert. Sie fordern ein Quartierbüro für den Bezirk. „Die Probleme im Hemshof müssen nicht diskutiert, sondern beherzt angepackt werden. Vorschläge gibt es genug, gerade aus dem Ortsbeirat. Es kommt darauf an, neue Wege zu gehen. Die alten sind ausgetreten“, sagt Gisela Witt, Grünen-Stadträtin und Fraktionsvorsitzende im Ortsbeirat.

Nach Ansicht der Grünen reicht es nicht, immer wieder die Vermüllung und das Verkehrschaos anzusprechen. Die Probleme würden tiefer liegen: „Die Nahversorgungssituation ist unbefriedigend, die ÖPNV-Anbindung, die Wegeführung für Fußgängerinnen und Radfahrer unzureichend“, heißt es in einer Mitteilung. „Problematisch an der Bevölkerungsstruktur ist nur, dass viel übereinander und wenig miteinander geredet wird. Das ist ein wesentlicher Grund, warum wir seit Jahren ein Quartierbüro für den Hemshof fordern. Die verschiedenen Gruppen müssen ihre gemeinsamen Interessen entdecken“, so Witt. „Die überwiegende Mehrheit will in einem sauberen, freundlichen Stadtteil leben, in dem niemand auf der Straße Angst haben muss.“

Die Diskussion über die lange bekannten Probleme im Hemshof hat seit Anwohnerberichten in der letzten Stadtratssitzung wieder einmal Fahrt aufgenommen. jei