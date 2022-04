Grünanlagen in Ludwigshafen sollen gemieden werden

Viele Spaziergänger genießen die Idylle auf der Parkinsel. © Christoph Blüthner

Ludwigshafen. Grünanlagen sollten aktuell aufgrund von umgeknickten Bäumen und abgebrochenen Ästen gemieden werden. Das teilte die Stadtverwaltung Ludwigshafen mit. Insbesondere empfiehlt sie, das Maudacher Bruch, die Parkinsel und weitere waldartige Anlagen nicht zu betreten. Der Wildpark wurde bereits gesichert und bleibt geöffnet. Grund für die umgeknickten Bäume war die Schneelast in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Mitarbeitende des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) sind dabei, umgefallene Bäume und abgebrochene Äste in Parkanlagen und Friedhöfen sowie an Straßen abzuräumen. Bürger und Bürgerinnen können abgebrochene Bäume in öffentlichen Anlagen per E-Mail an gruenflaechen-friedhoefe@ludwigshafen.de mit genauer Lagebezeichnung melden oder per Telefon unter 0621/5043067 oder unter 0621/5043380 durchgeben.

Der Entsorgungsbetrieb weist darauf hin, dass Grünmaterial Ludwigshafener Privathaushalte in den Wertstoffhöfen kostenfrei angeliefert oder am Tag der Grünabholung auf dem Gehweg gelegt werden kann. Der Termin steht im Abfallkalender.