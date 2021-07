Großes Lob für Einsatz

Ludwigshafen. Für ihr vorbildliches Verhalten ist eine Schülerin der Adolf-Diesterweg-Realschule plus ausgezeichnet worden: Alessandra Contino hat den Albert-Schweitzer-Preis 2021 des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen und des Religionspädagogischen Zentrums Speyer erhalten. Wie das Protestantische Dekanat bekannt gab, wurde die Schülerin bei der Zeugnisübergabe mit dem Preis überrascht.

Barbara Kohlstruck, Dekanin des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen, überreichte die Auszeichnung mit einem Lob für Continos Einsatz für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Die 16-Jährige engagiere sich an der Adolf-Diesterweg-Realschule plus als Klassensprecherin, stellvertretende Schülersprecherin und Streitschlichterin, hieß es. Zudem sorgte sie im Lockdown dafür, dass alle aus ihrer Klasse wichtige Informationen erhielten. Im Präsenz-Unterricht fotografierte sie Tafelbilder und Hausaufgaben und verteilte sie über soziale Medien in die Klasse. Auch sei sie stets freiwillig und zuverlässig für erkrankte Kinder eingesprungen, übernahm deren Tafelwisch- und Kehrdienst oder brachte ihnen Hausaufgaben.

Der Albert-Schweitzer-Preis zeichnet seit 1996 junge Menschen aus, die sich um ein gutes Miteinander in der Schule bemühen, die sich gegen Gewalt sowie für gewaltlose Konfliktlösungen einsetzen. her