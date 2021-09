Großer Redebedarf bei Bürgern

Ludwigshafen. Die kleinen braunen Tropfen, die am 2. September über Teilen von Ludwigshafen-Oppau und Edigheim herabgeregnet waren, sind der Stein des Anstoßes. Aber es gibt offensichtlich noch sehr viel mehr Redebedarf der Bürger mit dem größten Arbeitgeber der Region als Nachbar: Das häufige Anspringen der Fackel, das mit Lärm, Rußbildung und Helligkeit mitten in der Nacht verbunden ist, aber auch die Belastung des Stadtteils durch immer mehr Monteurswohnungen treiben die Bürger um. Am Ende dürften knapp 100 Anwohner den BASF-Mitarbeitern an diesem Samstagvormittag ihr Leid geklagt haben. Das Unternehmen hat im Hof des Oppauer Rathauses die Nachbarschaft zum Dialog eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Friedrich Braun zeigt seinen silberfarbenen Wagen, auf dem sich viele Tropfen einer getrockneten öligen Substanz verteilen, die sich nicht einfach mit dem Finger wegrubbeln lassen. Er bekommt den Hinweis, sich per E-Mail unter standortaktuell@basf.com zu melden, um einen Gutschein für die Autowäsche zu bekommen. „Wenn’s dann nicht weggeht, werde ich noch mal eine E-Mail schreiben. Dann aber deutlicher“, sagt er.

Für Monika Knoll sind die Lärmbelästigungen von den häufig anspringenden BASF-Fackeln eine Qual. Das Wummern in der Nacht raubt ihr den Schlaf. Und im Obergeschoss des Hauses in der Klosterstraße, keine 500 Meter vom Werksteil Nord entfernt, ist es taghell, wenn die Fackel lodert. „Wir leben ein bisschen wie auf dem Pulverfass“, sagt sie. Lösungen gibt es kaum dafür. Eine BASF-Mitarbeiterin sagt, Industrie ohne Lärm werde es nicht geben, man halte die Grenzwerte ein. Das werde permanent kontrolliert, „sonst hätte man uns schon längst dichtgemacht“, sagt sie.

„Nur einzelne Ereignisse“

Claudia Matheis treibt das Ortsbild um. Das Sicherheitsgefühl leidet massiv, seit immer mehr Monteurswohnungen vermietet werden. Nicht nur die Parkplätze würden von den Autos zugestellt, auch der Müll auf den Straßen habe massiv zugenommen. „Der Ort hat nicht mehr den Charakter, den er vor fünf Jahren hatte. Wir kriegen hier einen zweiten Hemshof, wenn da nicht schnell ein Riegel vorgeschoben wird“, sagt sie.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben einem ganzen Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht auch BASF-Werksleiter Uwe Liebelt den Bürgern zwei Stunden lang Rede und Antwort. Bei aller positiven Grundeinstellung zur BASF gebe es doch offensichtlich den Bedarf zu reden, stellt Liebelt fest. Beim Bürgerdialog am Weihnachtsmarkt 2018 habe es nicht halb so viele Beschwerden gegeben.

Es sei nicht nur ein subjektiver Eindruck, sondern auch objektiv der Fall, dass es in diesem Jahr eine deutlich höhere Fackeltätigkeit bei den BASF-Anlagen gebe, bestätigt der Werksleiter. Das hänge jedoch mit der sogenannten Verbundabstellung zusammen. Alle fünf Jahre müssen die zentralen Betriebe wie der Steamcracker und andere Anlagen abgestellt und vollständig überprüft werden. Dazu müssten aber die Anlagen vollständig entleert werden. Das geschehe über Verbrennung über die Fackeln. Aber es habe auch sehr viele ungeplante Ausfälle gegeben, gesteht er ein. Allerdings falle das umso mehr auf, als in den Jahren davor die Fackeln sehr viel weniger angesprungen seien. Ab 2015 habe man digitale Frühwarnsysteme eingeführt, die rechtzeitig beispielsweise auf Materialermüdungen aufmerksam machten und verhinderten, dass Fackeltätigkeiten überhaupt anspringen müssten.

Gerade erst das Maschinenöl, die häufigen Fackeln, vor einigen Wochen eine gelbe Wolke aus Stickoxiden, die mehr als zwei Stunden über der BASF festhing – gibt es ein strukturelles Problem bei der Anilin? „Nein“, betont Liebelt mit Nachdruck. Es handle sich um einzelne Ereignisse, es gebe kein Muster, keine Systematik. Das sei zwar auf der einen Seite die gute Nachricht. Aber dennoch müsse jedes einzelne Ereignis für sich sorgfältig aufgearbeitet werden. Denn das Hauptanliegen sei, das Werk so sicher zu betreiben wie möglich. „Wir nehmen auch unsere nachbarschaftlichen Verpflichtungen sehr ernst.“

Auch das Problem mit den Kontraktoren- und Monteurswohnungen gehe die BASF an. Man habe mit der Stadt und mit der Polizei gesprochen. Die Kontraktoren, also die Firmen der externen Mitarbeiter, habe man in die Pflicht genommen. Bestandteil der Einkaufsverträge mit den Kontraktoren sei die UN-Menschenrechtscharta, die unter anderem menschenwürdige Unterbringungen und Hygienestandards vorschreibe. Das sei zwar eigentlich nicht für Deutschland gedacht, gelte hierzulande aber natürlich auch, so Liebelt. Die externen Firmen müssten der BASF schriftlich bestätigen, dass diese Bedingungen eingehalten werden. Der Nachweis der Subunternehmer werde gerade eingeholt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mehr Unterkünfte schaffen

„Es gab auch eine Veranstaltung mit den Kontraktoren, bei der ich eine klare Ansage gemacht habe: Wer sich nicht an die Spielregeln hält, ist raus“, erläutert Liebelt. Man werde von diesem außerordentlichen Kündigungsrecht auch Gebrauch machen. Es gebe einen direkten Draht mit den Bürgern, über den Missstände direkt angezeigt werden könnten.

Seit März bietet die BASF selbst ein kleines Kontingent von Wohnungen in Ludwigshafen Süd an. Dieses soll bis Sommer 2022 auf rund 80 Plätze in der Nähe von Tor 3 ausgebaut werden.