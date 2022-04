Große Solidarität bewiesen

Ludwigshafen. 2 110 156 Euro – exakt diese Summe haben BASF-Mitarbeitende im Rahmen der unternehmensweiten Initiative „#ColleaguesForUkraine“ an die BASF-Stiftung gespendet – das mit Abstand höchste Ergebnis einer Mitarbeiterspendenaktion in der Geschichte des Unternehmens. Der Chemieriese wird den Betrag auf das Doppelte aufstocken. Somit kommen den Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine sowie anderen Betroffenen insgesamt mehr als 4,2 Millionen Euro zugute. Dies geschieht zusätzlich zu der bereits Ende Februar geleisteten Soforthilfe in Höhe von einer Million Euro sowie der laufenden finanziellen Unterstützung der ukrainischen Kollegen durch das Unternehmen.

„Wir sind alle vollkommen überwältigt und bedanken uns von ganzem Herzen für diese immense Hilfsbereitschaft“, sagt Tiberiu Dima, Managing Director der BASF Ukraine. „Für unsere ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, von denen viele alles verloren haben, wird dieses Geld eine große Hilfe sein, um sich ein neues Leben aufzubauen.“

Die Spende hilft Menschen in und außerhalb der Ukraine. © Victor/dpa

„Das Ergebnis übertrifft alle Erwartungen und ich bin stolz, dass das weltweite BASF-Team in diesen Zeiten eine so unglaubliche Solidarität zeigt“, sagt Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller. „Dafür bedanke ich mich im Namen des gesamten Vorstands sehr herzlich.“

Hilfe auch für Flüchtende

Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem Deutschen Partner des UNHCR, sagt: „Die großartige Hilfsbereitschaft und Solidarität der BASF-Mitarbeitenden ist beeindruckend und ich möchte mich im Namen der UNO-Flüchtlingshilfe ganz herzlich bedanken. Durch Ihr Engagement können wir die Menschen, die fliehen mussten, innerhalb der Ukraine und in den angrenzenden Ländern mit den nötigsten Hilfsgütern versorgen.“ red