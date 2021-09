Großbrand bei Ludwigshafener Unternehmen - Flammen unter Kontrolle

Ludwigshafen. In der Lagerhalle eines Unternehmens in Ludwigshafen ist am Mittwochabend ein Großbrand ausgebrochen. Das Feuer im Gewerbepark Süd im Stadtteil Rheingönheim war am späten Abend unter Kontrolle , wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage mitteilte. Mit 180 Einsatzkräften aus Ludwigshafen, Mannheim, Worms, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis wurden die Wehrleute Herr der Flammen. Danach wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Der Behördensprecher ging davon aus, dass der Einsatz noch bis zum frühen Morgen andauern könnte. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen gab am frühen Abend eine entsprechende Meldung über die Warn-Apps Katwarn und Nina heraus. Nach Angaben der Polizei war der Brand gegen 18.44 Uhr bei einer Firma in der Giulinistraße ausgebrochen. Eine Rauchwolke über der Stadt war am Abend weithin sichtbar. Messfahrzeuge der Feuerwehr stellten während des Einsatzes keine Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung fest.

Durch das Feuer seien Brandgase freigesetzt worden, hatte die Feuerwehr berichtet. Sie warnte vor Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen in Rheingönheim, Mundenheim, Gartenstadt und Maudach. Auch die Mannheimer Feuerwehr warnte über die Warn-Apps Katwarn und Nina, dass in den Stadtteilen Neckarau, Lindenhof, Innenstadt und Jungbusch ebenfalls Gesruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen entstehen könnten.

Das Gebiet sollte nach weiteren Angaben der Feuerwehr weiträumig umfahren werden. Fenster sowie Türen sollten geschlossen und Lüftungen sowie Klimaanalagen abgeschaltet werden.

