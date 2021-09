Größte Nachbarschaftshilfe in Rheinland-Pfalz feiert Geburtstag

Ludwigshafen. Die Nachbarschaftshilfe Ludwigshafen feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Dazu lädt die Organisation am Freitag rund 100 geladene Gäste in den Hack-museumsgARTen ein. „Wir unterstützen vor allem Senioren bei der Bewältigung ihres Alltags“, erklärt Birgit Kambert, die die Nachbarschaftshilfe seit 2007 leitet. Zu den typischen Aufgaben zählen die Begleitung zu Spaziergängen, Behörden und Ärzten, die Unterstützung bei kleineren hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, die Erledigung von Einkäufen sowie gemeinsame Unternehmungen.

Gerade der zwischenmenschliche Aspekt spielt nach Kamberts Erfahrung eine tragende Rolle. So wird mit den Hilfsbedürftigen gelesen, gespielt oder einfach nur gesprochen. Bei den Menschen, die die Leistungen der Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen, handelt es sich oft um alleinstehende Personen. Angehörige sind bereits verstorben, räumlich zu weit entfernt – oder schlicht nicht vorhanden. Regelmäßig suchen die freiwilligen Helfer daher Pflegeheime auf, wo erfahrungsgemäß besonders wenig Kontakt zur Außenwelt besteht. Eine nicht zu unterschätzende Aufgabe sieht Kambert darüber hinaus in der Entlastung der pflegenden Angehörigen: „Wer rund um die Uhr eingespannt ist, benötigt selbst hin und wieder eine Auszeit“, weiß die Sozialarbeiterin.

80 Prozent sind Frauen

Seit 2007 an der Spitze der Nachbarschaftshilfe: Birgit Kambert leitet eine Organisation mit derzeit 180 Helfern an – darunter meist Frauen. © D. Timmermann

Aktuell sind 180 Bürger für die im Hemshof ansässige Nachbarschaftshilfe tätig, davon 80 Prozent Frauen. Jeder Vierte hat einen Migrationshintergrund. Gezielt Ehrenamtliche mit ausländischen Wurzeln zu gewinnen, hatte sich in den letzten Jahren Larissa Bogacheva zur Aufgabe gemacht. Die Leiterin der Beratungsstelle Häusliche Versorgung von Migranten, die in der Jakob-Binder-Straße 13 ihr Büro hat, erhält laufend Anfragen hilfsbedürftiger Familien. Beratung kann unter anderem in türkischer, arabischer und polnischer Sprache angeboten werden.

Dass die Anzahl der Helfer über die Jahre leicht rückläufig ist, hängt Kambert zufolge auch mit den gestiegenen Anforderungen zusammen. „Die gesetzlichen Vorgaben sind streng“, betont die 53-Jährige. Und nicht jeder sei für die Aufgabe geeignet. 30 Stunden „Grundschulung“ sind zu absolvieren, davon 20 im ersten Jahr, verteilt auf vier bis fünf Termine. Die engagierten Bürger erhalten zunächst einen Überblick über Krankheitsbilder im Alter, sie beschäftigen sich mit versicherungs- und pflegerechtlichen Fragestellungen und erlernen das richtige Verhalten im medizinischen Notfall. Auch alltagspraktisches Wissen wird vermittelt, etwa die Bedienung des Rollstuhls.

20 000 Stunden im Jahr 2020

Ein Schwerpunkt der Schulung liegt auf Demenz-spezifischen Themen, insbesondere in den Fortbildungen, die zweimal jährlich anstehen. Dabei besuchen die Ehrenamtler, die überwiegend zwischen 50 und 70 Jahre alt sind, Pflegeheime und Hospize – auf den Umgang mit sterbenden Menschen müsse man vorbereitet sein, so Kambert. Für ihre Tätigkeit erhalten die Nachbarschaftshelfer eine Aufwandsentschädigung von sieben Euro pro Stunde. Der Stundensatz, den der Auftraggeber zu entrichten hat, liegt bei 15 Euro. Insgesamt 20.000 Betreuungsstunden sind im Jahr 2020 angefallen, der Bedarf sei „riesig“, wie auch Krankenschwester Christa D’Costa bestätigt. Die zu Versorgenden wohnen mehrheitlich in den südwestlichen Stadtteilen und in Ludwigshafen-Nord. Mittlerweile gilt die hiesige Nachbarschaftshilfe als die größte in Rheinland-Pfalz. Im Jahr 2006 hatte sich der Trägerverbund zusammengeschlossen, als gleichberechtigte Partner fungieren die Sozialstation Cura Beierlein, die Ökumenische Sozialstation Ludwigshafen sowie die Sozialstation DRK Vorderpfalz. Dass die Feier zum 25-jährigen Bestehen im Hackgarten stattfindet, liegt für Birgit Kambert auf der Hand – seit 2013 bepflanzt man dort Beete.

Wert legt die Leiterin auf die Feststellung, dass es sich um eine „Feier für die Helfer“ handelt. Für deren unermüdlichen Einsatz wird ein Dankeswort auch von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verlesen. Rund zehn Personen werden zudem für ihre mehr als 15-jährige Tätigkeit geehrt. Einziges verbliebenes Gründungsmitglied ist Monika Kunisch. Ursprünglich als Mitarbeiterin im Evangelischen Gemeindedienst tätig, hatte die Sozial- und Pflegeberaterin 1996 die Notwendigkeit weiterer Hilfsangebote erkannt – und die Ludwigshafener Nachbarschaftshilfe mitbegründet.