Ludwigshafen. Während ihrer 35-jährigen Laufbahn im Schuldienst hat Gaby Lausberg einiges miterlebt. Schöne Situationen, herausfordernde Situationen. Doch die größte Bewährungsprobe hat sie zum Ende ihrer Karriere bewältigen müssen, wie die Leiterin der Integrierten Gesamtschule (IGS) Ernst Bloch in Oggersheim am Dienstag bei ihrer virtuellen Verabschiedung sagte. Lausberg, Jahrgang 1957, wird nach neuneinhalb Jahren als Direktorin der ersten und größten Integrierten Gesamtschule Ludwigshafens zum Ende des Monats offiziell in den Ruhestand versetzt. Ihre größte Herausforderung, die Corona-Pandemie, verhinderte eine Feier vor Ort.

AdUnit urban-intext1

Landesverordnungen, Hygienekonzepte, Homeschooling – das vergangene Jahr hatte es für die scheidende Direktorin in sich. „Aber wir haben das Beste daraus gemacht“, resümierte die gebürtige Ludwigshafenerin in ihren Abschiedsworten vor rund 150 Zuhörern. „Mittlerweile klappt der Fernunterricht gut, Schüler und Lehrer haben sich weitergebildet. Auch wenn die uns versprochenen Endgeräte leider noch nicht eingetroffen sind.“

Doch Lausberg wird vor allem die schönen Momente ihrer Zeit an der „IGSLO“ in Erinnerung behalten. Die Einrichtung neuer Fächer wie Medienkompetenz, die Besuche der Partnerschulen im Ausland, etwa in Japan und Irland, das Schulgartenprojekt oder die Auszeichnung als BNE-Schule (Bildung für nachhaltige Entwicklung) der höchsten Stufe. Ihr sei es immer besonders wichtig gewesen, die Schüler „entsprechend ihren Neigungen und Interessen zu fördern“, sagte Lausberg, die seit 1985 durchgehend an Ludwigshafener Schulen arbeitete – zunächst am Geschwister-Scholl- und am Theodor-Heuss-Gymnasium, dann an der IGS Ernst Bloch.

Lausberg freut sich nun auf den kommenden Lebensabschnitt ohne vollen Terminkalender und mit mehr Zeit für Familie und Hobbys, wie sie sagte. „Aber ich werde die IGSLO und die Kollegen vermissen und mich immer gerne an sie zurückerinnern.“

Viele lobende Worte

AdUnit urban-intext2

Zehn Redner überbrachten bei der vom stellvertretenden Schulleiter Jochen Schuff organisierten Online-Verabschiedung Grußworte. Ingo Sitter, Bereichsleiter Schulen bei der Stadt, lobte Lausberg für ihr hohes Maß an Integrationsfähigkeit und ihre enorme Fachkenntnis, mit der sie die „schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe“ gemeistert habe. Rolf Merz von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) betonte, dass Lausberg immer engagiert für ihre Schulart gekämpft habe – stets das Wohl und die Bildung ihrer Schüler im Blick. Ab Freitag ist es ein Blick zurück.