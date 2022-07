Grillverbot auf Grünflächen und im Wald in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, sich strikt an das Grillverbot auf Grün- und Waldflächen zu halten. In der Vorder- und Südpfalz herrsche wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit große Waldbrandgefahr, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilt. In den Wäldern um Ludwigshafen wurde die höchste Stufe fünf ausgerufen. Da die meisten Waldbrände durch Unachtsamkeit oder Fahrlässigkeit von Besucherinnen und Besuchern entstehen, wird darauf hingewiesen, dass offene Feuer, Grillen und Rauchen im Wald strikt verboten sind.

