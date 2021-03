Ludwigshafen. Zum zweiten Osterfest unter Pandemie-Bedingungen bieten die Kirchen in Ludwigshafen sowohl Gottesdienste in Präsenzform als auch Online-Veranstaltungen an. Im katholischen Dekanat entscheiden die einzelnen Pfarreien laut Mitteilung selbst, ob und in welcher Form sie Gottesdienste anbieten. So finden in der Pfarrei HII. Petrus und Paulus seit Montag bis einschließlich 18. April keine Gottesdienste statt. Die Kirche St. Ludwig ist aber täglich von 9 bis 18 Uhr für ein stilles Gebet geöffnet. Auch die Pfarrei HI. Franz von Assisi hat bereits seit 24. März alle Gottesdienste ausgesetzt. „Sobald die Inzidenz in Ludwigshafen sieben Tage hintereinander unter 100 liegt, beginnen wir am nächsten Tag wieder“, informiert Pfarrer Wojciech Kordas. Die Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt ist täglich, die Kirche St. Cyriakus in Ruchheim stundenweise zum stillen Gebet geöffnet.

In den Pfarreien HI. Katharina von Siena, HI. Cäcilia und HI. Edith von Stein finden alle Gottesdienste wie geplant statt. Lediglich die Feier der Osternacht wird in allen Gemeinden wegen der Ausgangssperre vorgezogen und beginnt um 18.30 Uhr. In der Pfarrei HI. Edith von Stein sind die Gottesdienste am Karfreitag und die Feier der Osternacht bereits ausgebucht.

Die Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt ist täglich zum Gebet offen. © Blüthner

Das Heinrich-Pesch-Haus lädt von Gründonnerstag bis Ostersonntag zu digitalen Gottesdiensten und Andachten ein. Die Links sind auf der Homepage unter www.heinrich-pesch-haus.de zu finden. Alle Präsenz und Online-Angebote auch unter www.kath-dekanat-lu.de.

Beim protestantischen Kirchenbezirk entscheiden ebenfalls die einzelnen Gemeinden über ihre Angebote, wie Dekanin Barbara Kohltruck mitteilt. Für Präsenzangebote gelten dabei Hygieneregeln wie das Tragen einer medizinischen Maske, Abstandhalten und die Teilnehmerbegrenzung auf maximal 100 Personen je nach Größe der Kirche. Auch die evangelischen Kirchengemeinden bieten viele Alternativen. Dazu zählen Gottesdienste, die live online und über Telefon übertragen werden, etwa aus dem Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum. Die Kirchengemeinde Mundenheim hat Gottesdienste bereits aufgezeichnet, die an den Feiertagen über Youtube abrufbar sind.

Ein zusätzliches Angebot sind sogenannte Stationen-Gottesdienste, bei denen sich Besucherinnen und Besucher mit Abstand auf verschiedene Stellen verteilen und diese nacheinander ansteuern. Eine Übersicht über alle Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.ekilu.de zu sehen. jei