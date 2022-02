Goldener Hut von Schifferstadt in London zu sehen

Schifferstadt/Speyer. Wie das Historische Museum der Pfalz in Speyer am Donnerstag mitteilte, ist das berühmteste Objekt aus der urgeschichtlichen Sammlung des Historischen Museums aktuell in London zu sehen: der „Goldene Hut von Schifferstadt“. Er ist der älteste von weltweit vier bekannten Kegelhüten dieser Art und stammt aus der Zeit um 1300 vor Christus. Das British Museum zeigt den Goldhut gemeinsam mit der Himmelsscheibe von Nebra, die ebenfalls in Speyer zu sehen war, und anderen bedeutenden europäischen Fundstücken aus der Bronzezeit in der Ausstellung „The world of Stonehenge“ bis zum 17. Juli. Aufgrund seiner historischen Bedeutung ist der Goldhut ein viel gefragtes Objekt. Bis Anfang Januar war er als Leihgabe in der Ausstellung „Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra – Neue Horizonte“ in Halle zu sehen.

Steht im British Museum: Goldener Hut von Schifferstadt. © Historisches Museum

Gefunden wurde der Goldene Hut am 29. April 1835 vom Tagelöhner Jakob Geimer auf dem Acker von Joseph Eckrich in Schifferstadt. So steht es stolz auf der Homepage der Stadt. Lange war gar nicht klar, ob der Kegel aus Goldblech, der aussah wie ein Hut, tatsächlich als solcher benutzt wurde. Die Bezeichnung hat sich erst später als wahrscheinlich richtig erwiesen. Träger der Hüte dürften Repräsentanten geistlicher Macht gewesen sein, die durchaus auch eigenen weltlichen Besitz hatten, aber aufgrund ihrer Fähigkeiten oder der Familientradition zu Priestern aufgestiegen waren, so eine These der Wissenschaftler.

Der Transport des wertvollen Fundstücks sei nur unter optimalen konservatorischen Bedingungen und höchsten Sicherheitsvorkehrungen möglich, so eine Sprecherin des Speyerer Museums. Daher werde der Goldhut stets von erfahrenen Kunstspeditionen transportiert und von einem Restaurator begleitet. Für den Weg über den Ärmelkanal reiste das aufwendig verpackte Original diesmal im Passagierraum einer Linienmaschine. Nur dort sind die Klimawerte bei Flugreisen ausreichend stabil. Nach Ende der Ausstellung „The world of Stonehenge“ kehrt der Goldhut nach Speyer zurück. Dort wird er zunächst im Museumsdepot verwahrt. Das Publikum wird den Goldhut wieder sehen können, sobald die dringend erforderliche Sanierung des Erweiterungsbaus erfolgt ist.